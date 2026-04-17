عطاف يتباحث مع نظيره الباكستاني 

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمدينة أنطاليا، محادثات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار.

وجاء هذا اللقاء على هامش مشاركة رئيس الدبلوماسية الجزائرية في “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”.

وخلال اللقاء تباحث الطرفان مختلف جوانب العلاقات المتميزة التي تجمع بين الجزائر وباكستان، والتأكيد على أهمية تكثيف المساعي المشتركة للارتقاء بها إلى مستويات أعلى.

وفي هذا الإطار، تلقى الوزير أحمد عطاف دعوة من نظيره الباكستاني للقيام بزيارة رسمية إلى باكستان.

كما ناقش الطرفان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، حيث أشاد الوزير أحمد عطاف بجهود الوساطة التي قادتها باكستان من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المعنية.

وأعرب الجانبان عن أملهما في أن تُكلّل هذه المساعي الحميدة المتواصلة ببلورة حلول نهائية لمختلف الخلافات القائمة، بما يضمن تحقيق أمن دائم واستقرار مستدام في المنطقة بأسرها.