عطاف يجري لقاءات ثنائية مع نظرائه من الدول العربية والإسلامية بجدة

اجرى مساء اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه من الدول العربية والإسلامية.

وجاءت هذه اللقاءات على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة في السعودية.

وحسب بيان الخارجية الجزائرية إجتمع عطاف مع نظرائه من كل من الأردن، أيمن الصفدي، وباكستان، إسحاق دار، وكذا إيران، علي باقري كني.

كما كان لرئيس الدبلوماسية الجزائرية لقاء مع نظيره الصومالي، أحمد معلم الفقهي.

وخلال هذه اللقاءات تباحث عطاف سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا التحضير للاستحقاقات المتعلقة بالتعاون بين الجزائر وهذه الدول الشقيقة والصديقة.

كما كانت لعطاف هذ اللقاءات فرصة للتطرق بإسهاب مع نظرائه إلى مستجدات القضية الفلسطينية وتداعيات سياسة التصعيد التي يفرضها الكيان الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد عطاف على المواقف الثابتة للجزائر والتزامها الدائم بنصرة هذه القضية من موقعها بمجلس الأمن الأممي وكذا من مختلف مواقعها الإقليمية والدولية الأخرى.