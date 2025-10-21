عطاف يستقبل رئيس مجلس النوّاب بجمهورية نيجيريا

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، رئيس مجلس النوّاب بجمهورية نيجيريا الاتحادية، تاج الدين عباس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من المجلس الشعبي الوطني.

وحسب بيانٍ للوزارة، شكّل اللقاء فرصة لاستعراض مختلف جوانب علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين الجزائر ونيجيريا وبحث سُبل إسهام المؤسسات التشريعية في البلدين في الجهود المشتركة الرامية إلى إضفاء مزيد من الزخم عليها. لا سيما من خلال تفعيل آليات الدبلوماسية البرلمانية ودعم تجسيد مشاريع الاندماج الإقليمي ذات الطابع الاستراتيجي.