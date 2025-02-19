عطاف يشارك بجوهانسبرغ في اجتماع تنسيقي لمجموعة الـ20

شارك وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بجوهانسبرغ، في اجتماع تنسيقي ضم الدول الإفريقية المدعوة لأشغال مجموعة الـ20، عشية انعقاد الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ20.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذا الاجتماع الذي انعقد بمبادرة من جنوب إفريقيا، شهد مشاركة كل من الجزائر ونيجيريا وإثيوبيا ومصر. إلى جانب أنغولا بصفتها الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي.

وأوضح المصدر ذاته أن النقاشات تركزت حول سبل وآفاق الدفع بأولويات القارة الإفريقية ضمن أجندة مجموعة الـ20. لا سيما في ظل ترؤس جنوب إفريقيا هذه المجموعة. في أعقاب انضمام الاتحاد الإفريقي بصفته عضواً كاملاً في تشكيلتها.