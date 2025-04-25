عطاف يمثل الجزائر في مراسم جنازة البابا فرنسيس

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم الجمعة، بالعاصمة الإيطالية روما.

وسيُمثّل أحمد عطاف، الجزائر في مراسم جنازة البابا فرنسيس هذا السبت. وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ومن المقرر تنظيم الجنازة يوم غد السبت بساحة القديس بطرس، بحاضرة الفاتيكان. حيث ستشهد هذه الجنازة البابوية مشاركة عدّة قادة وممثلي دول من مختلف أرجاء العالم. إلى جانب عدد من الشخصيات الدولية.

وتعكس مشاركة عطاف في المراسم الجنائزية متانة أواصر الصداقة التي تجمع بين الجزائر وحاضرة الفاتيكان. وهي العلاقات التي تمّ ترسيمها سنة 1972. والتي ما فتئت تتعزز في ظل التزام الطرفين بترقية قِيَم الحوار والتفاهم والتعايش والاحترام المتبادل.