عطاف يناقش مع مسؤول في الأمم المتحدة الأمن والسلم في إفريقيا وقضية الصحراء الغربية

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم، جون بيار دي لا كروا، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بعمليات حفظ السلم.

وذلك عشية انعقاد الدورة الثانية عشرة “لمسار وهران” حول السلم والأمن في إفريقيا، المقررة يومي 1 و2 ديسمبر 2025 بالجزائر.

وبهذه المناسبة، استعرض الطرفان مستجدات الأوضاع الأمنية في إفريقيا والتحديات التي تواجهها من جراء ذلك عمليات حفظ السلم بصفتها أحد الأوجه البارزة التي تكرس التزام الأمم المتحدة تجاه القارة الإفريقية.

كما تبادلا وجهات النظر بخصوص الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، وكذا آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية.