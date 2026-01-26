عطاف يُستقبل من طرف رئيس جمهورية تونس

استُقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، من طرف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد. حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وذلك في إطار مشاركته، ممثلًا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا (الجزائر-تونس–مصر) بتونس.

وخلال هذا اللقاء، نقل الوزير أحمد عطاف إلى الرئيس التونسي تحيّات الرئيس عبد المجيد تبّون، وتطلعه لمواصلة العمل المشترك معه بهدف تحقيق المزيد من المكاسب على درب تعزيز العلاقات الجزائرية-التونسية، بما ينسجم مع التصوّر التكاملي الذي يتقاسمانه لحاضر ومستقبل الشراكة بين البلدين الشقيقين.

وقد سمح اللقاء باستعراض مختلف محاور التعاون الثنائي على ضوء المخرجات الهامّة والنتائج النوعية التي أفضت إليها أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا الجزائرية-التونسية، مع التأكيد على ضرورة تجسيد هذه المخرجات في مشاريع عملية وإنجازات ملموسة تُضفي مزيدًا من الزخم والتألّق على العلاقات بين البلدين.

وبخصوص الأوضاع في دولة ليبيا الشقيقة، تمّ التنويه بالأهمية البالغة للآلية الثلاثية لدول الجوار، التي تعقد دورة جديدة بتونس، من أجل بحث أنسب السبل لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء الليبيين، بما يُمكّنهم من تجاوز أزمتهم، ولمّ شملهم، والحفاظ على سيادة بلادهم ووحدتها واستقلالها.