عطاف يستقبل كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية لسلوفينيا

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفينيا، ماركو ستوشين.

وجاء هذا اللقاء على هامش زيارة، ماركو ستوشين، للجزائر في إطار انعقاد الدورة الثالثة للمشاورات السياسية بين البلدين.

كما سمح اللقاء باستعراض التقدم المُحرز على درب تعزيز الشراكة الجزائرية- السلوفينية. وبحث عدد من القضايا الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وعلى رأسها اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.