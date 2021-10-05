عطال:”سنُقدم كل مالدينا للفوز أمام النيجر”

أكد الظهير الأيمن للمُنتخب الوطني الجزائري يوسف عطال أنه لا توجد مواجهة سهلة في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال عطال في المنطقة المُختلطة أمسية اليوم الثلاثاء.

“سنُقدم كل مالدينا لتحقيق الفوز في مواجهتي النيجر ورفع حظوظنا في التأهل لمونديال قطر”.

“مواجهة النيجر لن تكون سهلة على الإطلاق وسنسعى لتصحيح الأخطاء مُقارنة بمواجهة بوركينافاسو”.

“المُنافسة مُهمة للمُنتخب الوطني وسنعمل جميعا من أجل عدم تلقي الأهداف أمام النيجر وتسجيل العديد من الأهداف”.