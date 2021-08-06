عطال:”علاقتي بغالتيي رائعة وأتمنى ابتعاد شبح الإصابات”

كشف النجم الدولي الجزائري لفريق نيس الفرنسي يوسف عطال أن علاقته بمدربه الجديد “كريستوف غالتيي” رائعة.

وقال عطال في تصريحات صحفية اليوم الجمعة:”هذا موسمي الرابع هنا، السنوات تمر بسرعة كبيرة، لكنني متواجد دائما هنا”.

“أنا سعيد جدا، أشعر بأنني لدي مسؤولية أكبر هذا الموسم، علاقتي مع المدرب غالتيي رائعة وكل شيئ يمر بطريقة رائعة جدا، نحن نتحدث كثيرا”

“أتمنى فقط أن تبتعدي عني الإصابات التي أثرت علي كثيرا في السنوات الماضية، وذلك من أجل تقديم موسم كبير”.