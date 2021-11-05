عطال:”لم أصل بعد لمستواي الحقيقي لكن..”

أكد النجم الدولي الجزائري لفريق نيس الفرنسي “يوسف عطال” أنه لم يصل بعد لمستواه الحقيقي لكنه يشعر بتحسن كبير.

الظهير الأيمن للمُنتخب الوطني الجزائري قال خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة قبل مواجهة ناديه أمام مونبوليي في الدوري الفرنسي.

“إنه ليس عطال الحقيقي بعد.. لكني أشعر بتحسن كبير، أجد الإيقاع والريتم، وهذا شيئ مُهم جدا”.

“الدخول والهدف في مرمى أولمبيك ليون جعلني أشعر أنني بحالة جيدة، وهذا واضح، هذه الرغبة في القيام بعمل جيد والعودة بشكل جيد تولدت منذ أن بدأت مباراة “لوال” على مقاعد البدلاء”.