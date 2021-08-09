عطال:”نشعر بالخيبة بسبب التعادل في افتتاح الليغ 1″

عبر الظهير الأيمن للمنتخب الوطني الجزائري “يوسف عطال” عن حسرته بسبب التعادل المُسجل في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي مع فريقه نيس أمام ستاد ريمس.

ونشر بطل إفريقيا 2019 رفقة الخضر صورا على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” من المواجهة الأولى وأرفقها بعبارة.

“كنا نتمنى ونُريد أن ننطلق في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي 2021/2022 بأفضل طريقة مُمكنة وتحقيق الفوز في المباراة الأولى، نشعر بالحسرة والحزن لأننا لم نصل لمبتغانا ، لكننا سنواصل العمل مستقبلا، لتحقيق أهدافنا والتألق هذا الموسم”.