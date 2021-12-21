عطال:”هكذا غيرت منصبي من مُهاجم الى مُدافع أيمن”

عاد النجم الدولي الجزائري “يوسف عطال” للحديث مُجددا عن فترة لعبه في الفئات الشبانية وقبل احترافه في أوروبا.

الظهير الأيمن لفريق نيس الفرنسي أكد في تصريحات صحفية أنه لعب كمهاجم قبل تحوله لمُدافع أيمن.

كما قال بطل إفريقيا رفقة الخضر سنة 2019:”عندما كنت في شبيبة القبائل في الفئات الصغرى لعبت كمهاجم”.

وأضاف:”بعد التحاقي بأتلتيك بارادو تم تحويلي لمدافع أيسر من قبل المدرب الفرنسي الذي كان يُشرف علينا آنذاك ثم مُدافع أيمن وبعد ذلك بسنة التحقت بالمنتخب الوطني”.