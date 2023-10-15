عطال: “أدين كل أنواع العنف عبر العالم وأنشد السلام”

أكد الدولي الجزائري يوسف عطال. لاعب نيس الفرنسي. نبذه كل أنواع العنف عبر العالم. وتضامنه مع المظلومين. مبديا اعتذاره عن منشوره الأخير.

وكتب عطال، اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” قائلا: “أنا على يقين بأن منشوري الأخير، صدم العديد من الناس”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “لم أقصد هذا الأمر، وأقدم اعتذاراتي، وأحرص على توضيح وجهة نظري دون أي غموض”.

وأوضح: “أدين بشدة كل أنواع العنف عبر العالم، وأتضامن مع كل الضحايا، ولن أدعم خطابات الكراهية. السلام هو المبدأ الذي أؤمن به بشدة”.

وجاء هذا التوضيح من يوسف عطال، بعد نشره مؤخرا مقطع فيديو، أثار ضجة، وردة فعل من رئيس بلدية نيس، الذي هدد بإستبعاد عطال من ناديه.