عطال أساسيا أمام رين وأوناس في دكة البدلاء

كشف نادي نيس الفرنسي، عن التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها المدرب باتريك فييرا، مباراته اليوم الأحد أمام رين، لحساب الليغ1 الفرنسية.

ونشر نادي نيس، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المواجهة، والتي ضمت إسم يوسف عطال.

وفي المقابل، تواجد المستقدم الجديد لنادي نيس، الدولي الجزائري الآخر، آدم أوناس، ضمن قائمة البدلاء، في هذه المباراة.

يذكر أن مدرب نيس، باتريك فييرا، أكد في وقت سابق جاهزية أوناس من الناحية البدنية، ما يبقي أمل مشاركته في هذه المواجهة قائما.