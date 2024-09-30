عطال أساسيا رفقة السد في مواجهة الاستقلال لحساب دوري أبطال آسيا

يواجه الدولي الجزائري يوسف عطال، اليوم الإثنين، رفقة ناديه السد، فريق الاستقلال، لحساب دوري أبطال آسيا.

وكشفت إدارة نادي السد، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية، والتي ضمت اسم عطال.

وستكون هذه المباراة، هي ثاني مشاركة للدولي الجزائري مع ناديه الجديد السد، بعد المباراة الماضية التي جمعتهم بفريق العين الإماراتي لحساب ذات المنافسة.

ويعول مدرب نادي السد، على خبرة ومهارة نجمه الجديد يوسف عطال، في سعيهم لتحقيق الفوز بهذا اللقاء على حساب نادي الاستقلال.