عطال أساسيا رفقة نيس في مواجهة رين

يستأنف الدولي الجزائري يوسف عطال، اليوم السبت، المنافسة الرسمية رفقة ناديه نيس، خلال استظافتهم نادي رين، لحساب الليغ1.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نيس على “تويتر”، تشكيلته الأساسية لهذه المباراة، والي ضمت اسم عطال.

كما شهدت ذات التشكيلة الأساسية غياب اسم الدولي الجزائري الآخر هشام بوداوي، والذي سبدأ هذه المواجهة من على كرسي البدلاء.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع يوسف عطال، وناديه نيس، بفريق ريم، تدخل ضمن الجولة الـ30 من الليغ1 الفرنسية.