عطال أساسيا لأول مرة مع ناديه الجديد أضنة التركي

يتجه الدولي الجزائري، يوسف عطال، اليوم السبت، لتسجيل أول مشاركة رسمية له مع ناديه الجديد أضنة التركي.

وكشفت إدارة نادي أضنة، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية، والتي ضمت اسم عطال.

وقرر مدرب النادي التركي، منح أول فرصة لمستقدمه الجديد عطال، في مباراة اليوم أمام ألانيا سبور، بعد التأكد من جاهزيته التامة.

وستكون هذه المباراة، أول فرصة ليوسف عطال، من أجل ابراز امكانياته، ومحاولة فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية لنادي