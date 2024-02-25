عطال أساسيا مع أضنة في مواجهة طرابزون سبور

يواجه الدولي الجزائري يوسف عطال، اليوم الأحد، رفقة ناديه أضمة، مضيفهم طرابزون سبور، برسم الجولة الـ27 من الدوري التركي الممتاز.

وكشف إدارة نادي أضنة، عبر الحساب الرسمي للفريق على مصنة “X”، تشكيلتها الأساسية، في هذا اللقاء، والتي ضمت اسم عطال.

ويأتي تواجد عطال، ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه، لثاني مباراة على التوالي، بعد تقديمه آداء مقنع في المباراة الأخيرة أمام ديمير سبور.

وسيكون على يوسف عطال، التأكيد مجددا خلال مواجهة اليوم أمام طرابزون، من أجل المحافظة على مكانته الأساسية.