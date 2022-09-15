عطال أساسيا مع نيس ويُريح بلماضي

تعافى النجم الدولي الجزائري، يوسف عطال، من الإصابة ليعود للمُشاركة مع فريقه نيس الفرنسي سهرة اليوم الخميس.

حيث قرر المُدرب، لوسيان فافر، الزج بالظهير الأيمن الجزائري في التشكيلة الأساسية التي ستواجه بارتيزان بلغراد الصربي.

ويُريح هذا الأمر الناخب الوطني، جمال بلماضي، قبل التربص القادم للخضر الذي سينطلق يوم الإثنين المقبل.

هذا كما تعرف المواجهة التي ستنطلق على الـ20:00 في الجولة الثانية من دور مجموعات منافسة دوري المؤتمرات الأوروبي تواجد، هشام بوداوي، في التشكيلة الأساسية.