“عطال” أساسي في مواجهة “البياسجي”

أعلن نادي “نيس” عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه نادي “باريس سان جيرمان” اليوم الأحد لحساب الجولة4.

وشهدت تشكيلة “نيس” مشاركة النجم الجزائري “يوسف عطال”، الذي سيحاول تقديم أفضل نسخة له بعد المستوى الذي ظهر به في المباراة السابقة.

الأنظار ستكون موجهة لـ “عطال” ولفريقه من أجل الاطاحة بـ “باريس سان جيرمان” الذي يمر بفترة حرجة.

من جهة أخرى، هشام بوداوي سيكون غائبا عن المباراة بسبب الإصابة.