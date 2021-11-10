عطال أفضل لاعب عربي في الليغ1 لشهر أكتوبر

أختير الدولي الجزائري، يوسف عطال، لاعب نادي نيس، أفضل لاعب عربي في الدوري الفرنسي، عن شهر أكتوبر.

وكشف الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، عن نتائج التصويت، والتي فاز بها عطال، بالأغلبية الساحقة، بنسبة 51%.

كما تفوق عطال، في هذا التصويت، على كل من نايف أكرد (27 (%، وهبي الخزري (16.9%)، وهشام بوداوي (4.7 (%.

وحاز الدولي الجزائري على هذه النسبة، نظير آدائه، أين شارك في 10 مباريات في هذا الموسم الجديد، سجل فيها هدف، ومنح تمريرة حاسمة.

يذكر أن يوسف عكال، تعرض في المباراة الأخيرة لنادي نيس، لإصابة، والتي أبعدته عن التربص الحالي للمنتخب الوطني.

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