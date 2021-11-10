عطال أفضل لاعب عربي في الليغ1 لشهر أكتوبر
أختير الدولي الجزائري، يوسف عطال، لاعب نادي نيس، أفضل لاعب عربي في الدوري الفرنسي، عن شهر أكتوبر.
وكشف الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، عن نتائج التصويت، والتي فاز بها عطال، بالأغلبية الساحقة، بنسبة 51%.
كما تفوق عطال، في هذا التصويت، على كل من نايف أكرد (27 (%، وهبي الخزري (16.9%)، وهشام بوداوي (4.7 (%.
وحاز الدولي الجزائري على هذه النسبة، نظير آدائه، أين شارك في 10 مباريات في هذا الموسم الجديد، سجل فيها هدف، ومنح تمريرة حاسمة.
يذكر أن يوسف عكال، تعرض في المباراة الأخيرة لنادي نيس، لإصابة، والتي أبعدته عن التربص الحالي للمنتخب الوطني.
⭐️ نايف أكرد
🎩 وهبي خزري
🌪️ يوسف عطال
⚡️ هشام بوداوي
🏅 صوتوا الآن للاعب العربي الأفضل خلال شهر أكتوبر في #الدوري_الفرنسي 🔝👇
برأيكم.. من هو الأفضل هذا الشهر؟ 🤔
— الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) November 4, 2021
🏅 بتصويتكم، الجزائري يوسف عطال 🇩🇿 لاعب نيس هو أفضل لاعب عربي في #الدوري_الفرنسي لشهر أكتوبر! 👏
👕 شارك عطال هذا الموسم في 10 مباريات.
⏱ 710 دقيقة.
⚽️ 1 هدف.
👟 1 تمريرة حاسمة. pic.twitter.com/65Ljei3VuC
— الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) November 10, 2021
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