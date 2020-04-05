عطال أكبر المستفيدين من توقف المنافسة

أثر توقف المنافسات الرياضية، بسبب فيروس كورونا، بمصالح الأندية، بينما عاد بالفائدة على العديد من اللاعبين على غرار الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي.

ويستفيد عطال، من الفترة الحالية لتوقف المنافسة، لاسترجاع عافيته قبل نهاية الموسم الجاري، بعد العملية الجراحية التي خضع لها شهر ديسمبر الماضي، على مستوى الركبة.

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قد كشفت في وقت سابق، أن عودة لاعب الخضر، لأجواء المنافسة ستكون بعد 5 أشهر من إجرائه العملية.

وفي حال قرر المسؤولون استكمال الموسم الجاري في وقت لاحق، سيكون من المرجح جدا عودة عطال، للمنافسة، لينهي الموسم الجاري فوق الميدان.

ومن جهة أخرى، سيعود ذلك بالفائدة على المنتخب الوطني، باستعادته خدمات يوسف عطال، الذي يعد ركيزة أساسية في تشكيلة الناخب الوطني جمال بلماضي.