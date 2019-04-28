عطال أول جزائري يسجل “هاتريك” في الليغ1 الفرنسية منذ 34 سنة

سجل الدولي الجزائري، يوسف عطال، ثلاثية بألوان ناديه نيس، ليصبح بذلك، أول جزائري يسجل ثلاثية في الليغ1 الفرنسية، منذ 34سنة.

وتألق عطال، اليوم الأحد، خلال مواجهة غانغون، لحساب الجولة الـ34 من الليغ1 الفرنسية، بمنحه الفوز لناديه نيس، بعد توقيعه لثلاثية كاملة.

وبهذا أصبح خريج شبيبة القبائل، وأكاديمية بارادو، أول لاعب جزائري، يسحل ثلاثية في لليغ1 الفرنسية، منذ 34 سنة.

وكان اللاعب شريف أوجاني، آخر جزائري سجل هاتريك في لليغ1، بألوان ناديه لافال، بتاريخ الـ12 أكتوبر 1985، في شباك نادي تولوز.