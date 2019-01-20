عطال: ” إجراء ثلاث مباريات في الأسبوع أمر صعب”

ثمّن المدافع الدولي لفريق نيس الفرنسي يوسف عطال التعادل الذي عاد به فريقه من مواجهة ريمس الأخيرة لحساب الجولة الـ21.

وتحدث عطال عن هذا التعادل في تصريح للقناة الرسمية لفريق نيس الفرنسي قائلا:

“المدرب تحدث معنا في الشوط الثاني، حيث دخلنا بطريقة أفضل، وحاولنا إلى الدقائق الأخيرة، حيث تمكنا من العودة بنقطة ثمينة”

“لم يكن من السهل علينا لعب ثلاث مباريات في نفس الأسبوع، كما أنه لم يكن لدينا الوقت الكافي من أجل الإسترجاع”

“هدفنا هو حصد أكبر عدد من النقاط في هذه المباريات الثلاثة، والمهم أننا لم ننهزم في هذه اللقاءات”