عطال: ” إعتدت على المحاربة فوق أرضية الميدان وتقديم 100% من إمكاناتي”

كشف المدافع الأيمن للمنتخب الجزائري يوسف عطال، الطريقة التي يعتمد عليها من أجل التوغل في دفاعات الخصوم والتوفيق بينم منصبه الدفاعي والهجومي في آن واحد.

وسلطت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الضوء على اللاعب الدولي الجزائري، من خلال روبورتاج مطول مرفوق ببعض التصريحات التي قال فيها:

“صحيح أنا ألعب كما لو كنت فـ “لبلاد” ..لأنني أقدم 100% مما أملك..أحيانا أقول انني سأتمكن من الإنطلاق سريعا بالكرة بالرغم من أن المهمة صعبة..فعندما أراوغ اللاعب الأول والثاني ..لا يمكنني التوقف..هذه هي طريقة اللعب التي أعتمد عليها وأنا أحارب دائما إلى غاية النهاية”.