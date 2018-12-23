عطال الأفضل في فريقه بشهادة “الفرنسيين” !

يواصل الجزائري “يوسف عطال” الإقناع والإمتاع من جولة لأخرى في الدوري الفرنسي، فالبرغم من خسارة فريقه ضد “ستراسبورغ” إلا أنه قدم مباراة كبيرة.

حيث اختارته صحيفة “ليكيب” الفرنسية أفضل لاعب في تشكيلة فريقه ومنحته علامة 6/10 واصفة إياه باللاعب الأفضل.

تألق “عطال” لم يأت بالصدفة، فالنجم الجزائري عمل جاهدا من أجل الوصول إلى هذا المستوى ويعلم جيدا أن الطريق لا يزال طويلا وعليه مواصلة العمل.

كما أن العديد من الأندية الأوروبية مهتمة بضمه في الصائفة المقبلة، فإذا واصل بهذا النسق فسيكون خارج أسوار “نيس” الموسم المقبل وسينتقل لفريق أكبر.