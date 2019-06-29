“عطال” الجديد في طريقه للدوري الفرنسي !!

يقترب المدافع الدولي الجزائري “نوفل خاسف” من الإحتراف في الدوري الفرنسي الموسم المقبل ليسير على خطى “يوسف عطال”.

حيث نشر “كريستوف هوتو” ممثل الظهير الأيسر لفريق “نصر حسين داي” تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وجاء في التغريدة:”أحب لاعب كرة قدم شاب يبلغ من العمر 21 سنة يسمى نوفل خاسف وهو ظهير أيسر ينشط في المنتخب الوطني الأولمبي”.

وأضاف:”يملك نفس بروفيل مواطنه يوسف عطال وسيلتحق خلال هذا الميركاتو الصيفي بالدوري الفرنسي”.