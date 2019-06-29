“عطال” الجديد في طريقه للدوري الفرنسي !!

الرياضة
  • -
  • 0
“عطال” الجديد في طريقه للدوري الفرنسي !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يقترب المدافع الدولي الجزائري “نوفل خاسف” من الإحتراف في الدوري الفرنسي الموسم المقبل ليسير على خطى “يوسف عطال”.

حيث نشر “كريستوف هوتو” ممثل الظهير الأيسر لفريق “نصر حسين داي” تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وجاء في التغريدة:”أحب لاعب كرة قدم شاب يبلغ من العمر 21 سنة يسمى نوفل خاسف وهو ظهير أيسر ينشط في المنتخب الوطني الأولمبي”.

وأضاف:”يملك نفس بروفيل مواطنه يوسف عطال وسيلتحق خلال هذا الميركاتو الصيفي بالدوري الفرنسي”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com