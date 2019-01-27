عطال: “الحمد الله كنت محظوظا بالتسجيل”

أبدى الجزائري يوسف عطال عن سعادته الكبيرة بعد مساهمته في فوز فريقه أمس السبت ضد “نيم” في الدوري الفرنسي.
وقال عطال في تصريحات صحفية:”الفريق كان محفز وكنا نتوقع أن المباراة لن تكون سهلة، كما دخلنا المباراة بتركيز كبير”.
وأضاف: “في كل مباراة أريد التسجيل وفي كل مباراة أريد أن أقدم الإضافة اللازمة للفريق، واليوم كنت محظوظا بالتسجيل”.
وتابع: “والأهم من ذلك أننا حققنا الانتصار”.
وختم كلامه:”بالنسبة لهدفي كنت أنا من أكمل الفرصة التي صنعها الفريق وسجلنا الهدف الأول وهذا حافز بالنسبة لي والحمد الله”.
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