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عطال: “الحمد الله كنت محظوظا بالتسجيل”

الرياضة
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عطال: “الحمد الله كنت محظوظا بالتسجيل”
بقلم أمير بهلول

أبدى الجزائري يوسف عطال عن سعادته الكبيرة بعد مساهمته في فوز فريقه أمس السبت ضد “نيم” في الدوري الفرنسي.

وقال عطال في تصريحات صحفية:”الفريق كان محفز وكنا نتوقع أن المباراة لن تكون سهلة، كما دخلنا المباراة بتركيز كبير”.

وأضاف: “في كل مباراة أريد التسجيل وفي كل مباراة أريد أن أقدم الإضافة اللازمة للفريق، واليوم كنت محظوظا بالتسجيل”.

وتابع: “والأهم من ذلك أننا حققنا الانتصار”.

وختم كلامه:”بالنسبة لهدفي كنت أنا من أكمل الفرصة التي صنعها الفريق وسجلنا الهدف الأول وهذا حافز بالنسبة لي والحمد الله”.


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