عطال :”الشعب الجزائري عائلتنا وسيكونون خلفنا في الكان”

الرياضة
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عطال :”الشعب الجزائري عائلتنا وسيكونون خلفنا في الكان”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر الدولي الجزائري، يوسف عطّال عن سعادته بالأجواء التي وجدها رفقة زملائه بعد آدائهم لصلاة العيد مع المواطنين بسيدي موسى.

وصرّح الجناح الطائر لتلفزيون النهار قائلا :”لم نتأثر تماما بقضائنا لعيد الفطر بعيدا عن أسرتنا، لأن الشعب الجزائري أسرتنا الثانية”.

وأردف :”لقد وقفوا معنا بشكل رائع، وأتمنى أن يواصلوا وقفتهم معنا عند إنطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 القادمة بمصر”.

ليختم نجم نادي “نيس” حديثه :”سنُقدم كل شيء من أجل إسعاد أنصارنا، بغرض الذهاب بعيدا في الكان، وتلبية طموحات جماهيرنا”.


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