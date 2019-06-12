عطال: ” العديد من اللاعبين لم يتحملو إرتفاع درجة الحرارة خلال مباراة بورندي”

إشتكى المدافع الايمن للمنتخب الوطني يوسف عطال من إرتفاع حرارة الطقس بملعب جاسم بن حمد الذي إحتضن مباراة الخضر أمام المنتخب البورندي.

وتحدث لاعب نيس الفرنسي عن التعثر الذي سجله المنتخب الوطني في مباراته الودية أمام المنتخب البورندي في العاصمة القطرية الدوحة قائلا:

“لم تكن مباراة سهلة بالنسبة لنا بالنظر إلى المعطيات التي لعبت عليها المباراة، خاصة من ناحية الطقس الذي كان حارا جدا، نحن بصدد دخول المرحلة الثانية من التحضيرات في إنتظار التعود على حالة الطقس”

وأضاف: ” العديد من اللاعبين لم يتحملوا حالة الطقس المرتفعة خلال هذه المباراة، لكن هذه نقطة إيجابية لأننا سنتعود على اللعب في حال إرتفاع درجة الحرارة، من أجل أن نكون جاهزين بنسبة 100% في هذه المنافسة “.