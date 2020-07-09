عطال: “اللعب في الليغ1 كان هدفي منذ الصغر”

كشف الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب نادي نيس الفرنسي، أنه كان يطمح منذ الصغر في الإحتراف في أوروبا، واللعب في الليغ1 الفرنسية.

وصرح عطال، في حوار لموقع “nice matin”: “لطالما كان الهدف هو القدوم واللعب في أوروبا، في الدوري الفرنسي الأول”.

وأضاف الدولي الجزائري: “لم أكن متأكدا حقًا مما إذا كنت أستطيع الوصول إلى هنا، كنت دائما أشاهد كرة القدم على التلفزيون، وفكرت فقط في ذلك”.

وتابع يوسف عطال: “نحن نحب هذا كثيرًا منذ الصغر، لقد عملنا كثيرًا للوصول من الجزائر إلى هنا، الأمر ليس سهلاً، كان لدينا القليل من الإمكانيات، لكن في الحياة عندما تكون لديك قناعات، يصبح الأمر أسهل”.