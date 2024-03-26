عطال :”المنافسة على المناصب ستعود بالفائدة على المنتخب”

أكد يوسف عطال مدافع الخضر عن نجاح تربص المنتخب الوطني إلى حد اللحظة، بالنظر إلى الفوائد العديدة التي استخلصها اللاعبون.

وقال يوسف عطال في تصريحه خلال المنطقة المختلطة، اليوم الاثنين “نسعى لتقديم مباراة جيدة أمام جنوب إفريقيا وأفضل من بوليفيا، وتصحيح الأخطاء بعض الشيء”.

كما أضاف عطال “المنافسة على المناصب ستعود بشكل جيد على المنتخب الوطني. اللعب أمام المنتخبات القوية، سنستفيد منها حتما، و نستهدف دائما تقديم مستويات كبيرة”.

وأردف خريج أكاديمية بارادو “اللاعبين الجدد قدموا ما عليهم، و نحن بدورنا نعطي لهم يد العون، في التدريبات”.

كما ختم ” التربص زمنه 8 أيام، ولا نملك الوقت الكافي للعمل بشكل طويل، لكن نأخذ الأمور الإيجابية حتما من المدرب واللاعبين الآخرين”.