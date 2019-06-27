عطال: ” المنتخب السنغالي كان المرشح على الورق..لكن “مانفخناهمش””

كشف المدافع الأيمن للمنتخب الوطني يوسف عطال عن السر الذي ساعد الخضر على تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام السنغال.

وتحدث عطال في ميركوفون beinsport عن هذا الفوز المحقق أمام منتخب السنغال الذي كان مرشحا على الورق قائلا:

“اليوم كنا ندرك أن المباراة ليست سهلة ، لأنها كانت إختبار حقيقي بالنسبة لنا، المنتخب السنغالي كان المرشح الأكبر للفوز”

وأضاف: “لعبانا كمجموعة كنا موحدين أدركنا ما كان علينا القيام به، ونفذنا تعاليم المدرب بحذافيرها وفزنا في هذه المباراة، والشئ الإيجابي بالنسبة لنا أننا “مانفخناهمش بزاف”.