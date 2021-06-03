عطال: “بدأنا التحضير لتصفيات المونديال.. وهذا هو سرّ نجاح الخضر”

أكد “يوسف عطال”، أن المنتخب الوطني الجزائري بدأ التحضير الفعلي لتصفيات مونديال قطر 2022، وأن المباريات الودية الثلاث ستكون فرصة للجميع من أجل إثبات أحقيتهم بالتواجد في تشكيلة “بلماضي” وأيضا من أجل دخول غمار تصفيات المونديال بأكثر ثقة.

وقال “يوسف عطال” في حوار أجراه مع التلفزيون الجزائري: “المباريات الودية أمام موريتانيا، مالي وتونس مهمة كثيرا بالنسبة لنا وبالنسبة لي شخصيا بعد أن كنت غائبا لفترة طويلة عن المنتخب، وذلك من أجل التحضير أيضا لتصفيات المونديال، ونتمنى أن نحقق الانتصارات حتى تكون لدينا ثقة أكبر قبل دخول غمار تصفيات المونديال”.

وأضاف: “نحن عائلة واحدة في المنتخب والجميع يعمل في اتجاه واحد، عندما يغيب أي لاعب كان، تجد لاعبا آخرا بنفس إمكانياته يعوضه وهذا هو سر نجاح المنتخب الوطني وبقاءه دائما في القمة، لذلك على الجميع أن يثبت نفسه”.