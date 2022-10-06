عطال براهيمي وبوداوي ضمن قائمة نيس المنتقلة لتشيك وديلور غائب

يواجه اليوم الخميس، ثلاثي المنتخب الوطني بنادي نيس، يوسف عطال، بلال براهيمي، هشام بوداوي، نادي سلوفاكو، برسم دوري المؤتمرات الأوروبية.

وكشف أمس الأربعاء الحساب الرسمي، لنيس عبر تويتر عن قائمة الفريق المعنية بالتنقل لتشيكا لمواجهة سلوفاكو برسم الجولة الثالثة من دوري المؤتمرات.

والتي ضمت ثلاثي المنتخب الوطني، يوسف عطال، بلال براهيمي، وهشام بوداوي.

كما أوضح نادي نيس في تغريدته، أن المهاجم أندي ديلور، سييغيب عن اللقاء، بسبب ألام على مستوى الفخذ.

يجدر للإشارة، سيلعب اللقاء بداية من الساعة الـ17.45 بالتوقيت المحلي.