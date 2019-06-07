عطال: ” بلماضي طالبنا بأن نكون عائلة واحدة لأننا في نفس القارب”

كشف المدافع الأيمن للمنتخب الوطني، يوسف عطال، عن نوعية الخطاب الذي يلقيه عليهم الناخب الوطني جمال بلماضي خلال التربص.

وأجرى مدافع نيس الفرنسي “يوسف عطال” حوارا مطولا مع مجلة “أونز مونديال” تحدث من خلاله عن علاقته مع الناخب الوطني جمال بلماضي قائلا:

“بلماضي يحثنا يوميا على العمل، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خلال نهائيات أمم إفريقيا المقبلة، وهو يطالبنا بأن نكون عائلة واحدة لأننا في نفس القارب ولدينا نفس الأهداف، لذلك يتوجب علينا أن نكون مجموعة واحدة وقوية من أجل الوصول إلى الأهداف المسطرة”.