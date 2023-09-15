عطال.. بوداوي وبوعناني بدلاء في مواجهة باريس سان جيرمان

يواجه الثلاثي الجزائري يوسف عطال، هشام بوداوي، وبدر الدين بوعناني، اليوم الجمعة، رفقة ناديهم نيس، مضيفهم باريس سان جيرمان.

وكشفت إدارة نادي نيس، عبر الحساب الرسمي للفريق، تشكيلتها الأساسية في هذه المواجهة، والتي غاب عنها الثلاثي الجزائري.

وفضل مدرب نيس، ابقاء كل من عطال، بوداوي، وبوعناني، على دكة البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليه في الشوط الثاني.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع نادي نيس، بمضيفه باريس سان جيرمان، تدخل ضمن الجولة الخامسة من الليغ1.