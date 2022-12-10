عطال.. بوداوي وديلور أساسيون رفقة نيس في مواجهة جيرونا

يخوض الثلاثي الدولي الجزائري، يوسف عطال، هشام بوداوي، وأندي ديلور، اليوم السبت، مباراة تحضيرية رفقة ناديه نيس، في مواجهة جيرونا.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نيس، عن التشكيلة الأساسية التي يتبدأ هذه المباراة، والتي ضمت كل من عطال، بوداوي، وديلور.

كما خاض الثنائي بوداوي، وديلور، المباراة التحضيرية الماضية التي فاز بها نيس، برباعية، في مواجهة ستاندار دولياج.

ويأتي هذا ضمن التحضيرات التي يجريها نادي نيس الفرنسي، تحسبا لاستئناف المنافسة الرسمية لليغ1 الفرنسية.