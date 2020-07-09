عطال: “تعلمت كثيرا من إصابتي الأخيرة التي كانت الأخطر في مشواري”

تحدث الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي، عن الإصابة التي عاد منها مؤخرا، موضحا أنها أخطر اصابة تعرض لها في مشواره الكروي.

وقال عطال، في حوار لموقع “nice matin”: “لم يسبق لي أن تعرضت لإصابة خطيرة مثل هذه، قضيت أربعة أشهر كفترة نقاهة، لكن تعلمت كثيرا من هذه التجربة”.

وأضاف الدولي الجزائري: “في مثل هذه الأوقات نتعلم الكثير من الأشياء، وكان إلى جانبي بوداوي، الذي أعتبره جزء من عائلتي”.

وأردف بوداوي، على كلام مواطنه، وزميله عطال: “ساعدته في تلك الفترة، وهذا أمر طبيعي، كنت أكلمه وأحاول الرفع من معنوياته”.

يذكر أن يوسف عطال، عاد مؤخرا من إصابة خطيرة على مستوى الركبة اليمنى، والتي أجبرته على اجراء عملية جراحية.