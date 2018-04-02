عطال ثاني أفضل لاعب في كورتري

أختير الدولي الجزائري، يوسف عطال، كثاني أفضل لاعب من بين زملائه في نادي كورتري البلجيكي، خلال المباراة التي جمعتهم بنادي بيفيرين.

وكشف الحساب الرسمي لنادي كورتري، على “تويتر”، عن إختيار يوسف عطال، من قبل جماهير النادي كثاني أفضل لاعب في صفوف الفريق.

وتم إختيار خريج مدرسة بارادو، نظير المستوى الذي قدمه في هذا اللقاء، والذي ساهم من خلاله في فوز كورتري برباعية.

وشارك عطال، في منصبه الأصلي كمدافع أيمن، طيلة أطوار اللقاء، وقدم مردودا يسمح له بكسب ثقة مدربه في المباريات المقبلة.