عطال ثاني أفضل لاعب للشهر في نيس

أختير الدولي الجزائري يوسف عطال، في المركز الثاني، كأفضل لاعب لشهر أكتوبر المنصرم، ضمن تشكيلة ناديه نيس الفرنسي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نيس، على “تويتر”، عن نتائج التصويت، الخاصة بأفضل لاعب في الفريق لشهر أكتوبر المنصرم.

وتحصل يوسف عطال، في مجموع هذا التصويت، على نسبة 35%، احتل بها المركز الثاني من بين زملائه في الفريق.

وعاد لقب لاعب الشهر في نادي نيس، للحارس بينيتيز والتر، الذي تحصل على نسبة 45%، بالنظر لتألقه ومساهمته الكبير في إنقاذ فريقه في عدة مناسبات خلال الشهر المنصرم.