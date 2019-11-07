عاجل

عطال ثاني أفضل لاعب للشهر في نيس

الرياضة
  • -
  • 0
عطال ثاني أفضل لاعب للشهر في نيس
بقلم كريم.تيغرمت

أختير الدولي الجزائري يوسف عطال، في المركز الثاني، كأفضل لاعب لشهر أكتوبر المنصرم، ضمن تشكيلة ناديه نيس الفرنسي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نيس، على “تويتر”، عن نتائج التصويت، الخاصة بأفضل لاعب في الفريق لشهر أكتوبر المنصرم.

وتحصل يوسف عطال، في مجموع هذا التصويت، على نسبة 35%، احتل بها المركز الثاني من بين زملائه في الفريق.

وعاد لقب لاعب الشهر في نادي نيس، للحارس بينيتيز والتر، الذي تحصل على نسبة 45%، بالنظر لتألقه ومساهمته الكبير في إنقاذ فريقه في عدة مناسبات خلال الشهر المنصرم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=723242

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com