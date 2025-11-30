عطال: “جاهزون لتقديم مستوى كبير في كأس إفريقيا”

طمأن مدافع “الخضر” يوسف عطال، الغائب عن المنتخب الأول في الفترة الماضية، بسبب مشاكله الصحية ولخيارات فنية، الجمهور الجزائري، حول جاهزية الفريق للـ”كان”.

ويستعد “الخضر” لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا، في الفترة ما بين الـ 21 ديسمبر 2025 والـ 18 جانفي 2026، على أمل محو خيبة الخروج من الدور الأول في آخر نسختين، بعد التتويج بلقب 2019.

ورده على سؤال مقدمة “توقعاتي” الذي يبث عبر قنوات “الكأس” القطرية. بخصوص ما يعني له وللجزائر التتويج بالـ”كان” وعودة الجزائر بقوة وتحديدا في المغرب وكيف هي الاجواء مع بيتكوفيتش.

قال عطال: “البطولة ستكون قوية خاصة وأنها في المغرب.. من يريد تقديم دورة قوية عليه أن يكون محضرا بدنيا وذهنيا، وفي كل نسخة من كأس إفريقيا المنتخب يتطور أكثر”.

أما بخصوص رسالته للجمهور الجزائر، فقال: “أعدهم أننا جاهزون. سنرى الجزائر تؤدي دورة في المستوى، ذاهبون لتحقيق شيء ما، وأي بطولة نلعبها نبحث خلالها عن تقديم مستوى قوي.. وان تو ثري فيفا لالجري”.