عطال جاهز وسيسترجع مكانته مع نيس

يتواجد الدولي الجزائري يوسف عطال، في أفضل لياقته، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها منذ ثلاثة أسابيع، وحرمته من عدد كبير من المُباريات.

ورشحت جريدة “ليكيب”، صاحب الإنطلاقات السريعة، للمُشاركة بصفة أساسية خلال مواجهة لوريون، عشية اليوم الأربعاء.

ويُرتقب أن ينشط مُحارب الصحراء، في منصب جناح أيمن، وهو الذي ظهر بمُستويات غير مُقنعة عندما لعب كظهير.

ويعيش إبن واضية، موسما أسودا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بعدما تراجع مُستواه بشكل رهيب، وغير مفهوم.

وكان جمال بلماضي، قد طالب نجمه بالإستدراك وإظهار إحترافية أكبر، من أجل العودة الى الواجهة في أقرب وقت ممكن.