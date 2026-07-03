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الرياضة

عطال: “ذكرى محرز ستبقى محفورة في قلوب كل الجزائريين”

بقلم كريم تيغرمت
عطال: “ذكرى محرز ستبقى محفورة في قلوب كل الجزائريين”
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وجّه الدولي الجزائري، يوسف عطال، رسالة وداع مؤثرة، لمواطنه رياض محرز، عقب قرار هذا الأخير في اعتزال اللعب دوليا.

وكتب عطال، عبرحسابه الخاص على “انستغرام”: “شكرًا لك على كل اللحظات الرائعة التي قضيناها معًا. أنت لست مجرد لاعب عظيم، بل إنسان استثنائي بكل معنى الكلمة”.

كما أضاف: “شكرًا لك على كل ما قدمته، داخل الملعب وخارجه، لقد صنعت التاريخ بحق، وستبقى ذكراك محفورة في قلوب الجزائريين إلى الأبد”.

وتابع يوسف عطال: “شكرًا لك على كل شيء يا أسطورة، سنفتقدك كثيرًا يا أخي”.

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