عطال: “ذكرى محرز ستبقى محفورة في قلوب كل الجزائريين”

وجّه الدولي الجزائري، يوسف عطال، رسالة وداع مؤثرة، لمواطنه رياض محرز، عقب قرار هذا الأخير في اعتزال اللعب دوليا.

وكتب عطال، عبرحسابه الخاص على “انستغرام”: “شكرًا لك على كل اللحظات الرائعة التي قضيناها معًا. أنت لست مجرد لاعب عظيم، بل إنسان استثنائي بكل معنى الكلمة”.

كما أضاف: “شكرًا لك على كل ما قدمته، داخل الملعب وخارجه، لقد صنعت التاريخ بحق، وستبقى ذكراك محفورة في قلوب الجزائريين إلى الأبد”.

وتابع يوسف عطال: “شكرًا لك على كل شيء يا أسطورة، سنفتقدك كثيرًا يا أخي”.