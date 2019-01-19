عطال رابع أحسن مراوغ في فرنسا

يواصل الدولي الجزائري، يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي، صناعة الحدث في أوروبا، من خلال الأرقام التي يبصم عليها هذا الموسم.

وكشف موقع “هوسكورد” العالمي، والخاص بالإحصاءات، أن عطال رابع أحسن مراوغ في الليغ1، بمعدل 4.1 مراوغة ناجحة في كل مباراة.

وتمكن عطال، من التفوق على النجم الفرنسي كيليان مبابي، باحتلاله المركز الرابع، بعد كل من نيمار، بن عرفة، وسان مكسيمان.

وأضاف ذات المصدر، أن نادي نيس، تلقى هذا الموسم 6 أهداف فقط، في آخر 11 مباراة شارك فيها لاعب الخضر.

وتمكن يوسف عطال، حسب إحصائيات “هوسكورد”، من تحقيق 2.8 تدخل ناجح، و 2.5 قطع للكرات، في كل مباراة.