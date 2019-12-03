عطال رفقة فان دايك وبيكي في التشكيلة الأوروبية المثالية

تواجد النجم الدولي الجزائري لفريق “نيس” الفرنسي “يوسف عطال” في التشكيلة المثالية الأسبوعية للبطولات الأوروبية الكبرى.

موقع “هوسكورد” المختص في الأرقام والإحصائيات نشر أمسية اليوم الثلاثاء التشكيلة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

التشكيلة ضمت الظهير الأيمن للخضر برفقة كل من “فان دايك”، “بيكي”، “ديمتري بايت”، “ديلي ألي” وأسماء آخرى.

يُذكر ان “عطال” تألق بشكل لافت للانتباه هذا الأسبوع مع فريقه “نيس” في مواجهة “أنجي”.