عطال رفقة نيمار ودي ماريا في نفس التشكيلة

لم يمر تألق النجم الدولي الجزائري يوسف عطال مع فريقه نيس ضد ديجون سهرة السبت وتسجيله هدف عالمي مرور الكرام.

حيث تم اختيار لاعب بارادو السابق في التشكيلة المثالية للجولة السادسة من الدوري الفرنسي مثلما كشف عنه الحساب الرسمي للآخير على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأضاف الحساب في التغريدة التي نشرها أن اختيار أفضل 11 لاعبا في الجولة السادسة جاء وفق تصويت الجماهير.

وضمت التشكيلة المثالية رباعي باريس سان جيرمان نيمار داسيلفا ،دي ماريا، تياغو سيلفا وخوان بيرنات.