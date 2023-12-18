عطال: “سحبت الفيديو وقمت بنشر رسالة إعتذار”

واصل الدولي الجزائري، يوسف عطال، الدفاع عن نفسه من تهم “التحريض على الكراهية” التي وجهها إليه القضاء الفرنسي.

وأوضح عطال، أثناء استجوابه مساء اليوم الاثنين. من طرف قاضي محكمة نيس الفرنسي، بسبب منشوره الداعم لفلسطين، بأنه لم يرد الإسادة إلى أحد.

وواصل لاعب الخضر سرد وقائع القضية التي صنعت الجدل في فرنسا، قائلا: “المدير الرياضي لنادي نيس، اتصل بي وقمت بحذف الفيديو.. ونشرت رسالة اعتذار ولم أقصد جرح أحد”

