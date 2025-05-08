عطال: “سنخوض نهائي كأس قطر من أجل التتويج باللقب”

أكد الدولي الجزائري، يوسف عطال، عزمه رفقة ناديه السد، على الفوز في نهائي كأس قطر، والتتويج باللقب.

ونشط عطال، اليوم الخميس، ندوة صحفية، خاصة بالنهائي، أين صرح: “نلعب النهائي وخلفنا جماهيرنا التي تساندنا دائما”.

كما أضاف الدولي الجزائري، ونجم نادي السد: “سنخوض مواجهة نهائي كأس قطر بكل قوة من أجل تحقيق من أجل هذه الكأس الهامة”.

يذكر أن يوسف عطال، وناديه السد، سيواجهون يوم السبت المقبل، نادي الدحيل، في نهائي كأس قطر 2025.